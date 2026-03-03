Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları Turkuvaz’da buluşuyor

Turkuvaz Medya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası kapsamında düzenlediği "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi" ile farklı sektörlerde başarı hikâyeleri yazan kadınları aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek zirvede, kadınların iş dünyasındaki liderlik yolculuğu, spordaki azmi, sanattaki üretkenliği ve siyasetteki temsil gücü kapsamlı bir perspektifle ele alınacak. Saat 16.30'da karşılama ve kayıt ile başlayacak program, Merve Türkay'ın moderasyonunda gerçekleştirilecek açılış konuşmalarıyla devam edecek.

Zirveye katılacak isimler. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

CANLI MÜZİK VE İFTAR DA OLACAK

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in değerlendirmeleriyle başlayacak zirvede, Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı Esra Oksay iş dünyasında kadın gücünü, Ralli Pilotu Nazan Zorlu sporda kadınların yükselişini, oyuncu Sermin Hürmeriç ve Milli Sporcu Selin Hürmeriç ise sanat ve spor ekseninde kadın dayanışmasını ele alacak. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz iş dünyasındaki küresel liderlik deneyimlerini aktarırken, oyuncu Deniz Uğur sanat alanındaki üretim gücüne dikkat çekecek. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı siyasette kadın temsilini değerlendirecek. Zirvenin kapanış konuşmasını ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerçekleştirecek. Program, canlı müzik performansı ve iftar yemeği ile sona erecek.



Halkbank, Takas İstanbul, Türk Altın, Türk Telekom, Vakıfbank ana sponsorluğunda, Türk Hava Yolları co-sponsorluğunda ve Rams destek sponsorluğunda gerçekleşecek olan zirve, kadınların Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasındaki rolünü vurgulamayı, ilham veren hikayeler ve güçlü mesajlarla kamuoyuna yeni bir perspektif sunmayı hedefliyor.