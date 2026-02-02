CHP’nin YPG dili isyan çıkardı

CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, parti içi tepkili kesimde bardağı taşıran son damla oldu. 'Kürt sorununun çözümü' iddiasıyla düzenlenen konferans 'görüntü alınması yasak şekilde' gerçekleştirildi. Etkinliğe İmamoğlu'nun açıklaması damga vurdu.

Konferanssonrası ilk isyan ateşini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaktı. Sert sözler sarf eden Özcan, "Türk milliyetçiliği ve üniter devlet CHP'nin vazgeçilmez değerleridir! Atatürk'ün partisini hiç kimse bu değerlerden uzaklaştıramaz" ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da "Cumhuriyet, bayrak, Atatürk, bu vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimizdir" dedi.

ÖZEL DE YPG'Yİ SEVİNDİRMİŞTİ

Partiiçerisindekitepkilerin ilk ayak sesleri, Özgür Özel'in kısa süre önce Suriye'dekison duruma ilişkin değerlendirmeleriyle kendini göstermişti. Terörörgütü YPG'yi umutlandıran ifadeleriyle gündem olan Özgür Özel,"Suriye'deki durumu endişe ile takip ettiklerini"dile getirmişti.