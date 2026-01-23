İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 ilde 37 kişi gözaltına alındı

Yasa dışı bahis (AA/Arşiv)

POS CİHAZLARI AMACI DIŞINDA KULLANILDI

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın; yasa dışı bahis faaliyetleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılması ve şüpheli para transferleri yoluyla suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.