İşçilerin maaşını ödemeyen CHP'li Belediye Başkanı tatilde yakalandı!

İzmir'de Buca Belediyesi, bin 800 işçinin maaşını ödemedi. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere neredeyse tüm birimlerdeki çalışanlar, iş bıraktı. İlçeyi çöp dağları sardı. Çalışanlar dün yine Buca Belediyesi önünde protestodaydı. Görüşme yapmak istedikleri başkan Görkem Duman ise Türkiye'den çok uzaklardaydı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile dünyaca ünlü Phuket Adası'na tatile gittiği ortaya çıktı. Çiftin tatil kareleri, sosyal medyayı salladı. Büyük tepki topladı. İddiaya göre Duman, bu özel tur için kişi başı 400 bin TL ödeme yaptı. Ancak Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a yönelik kıyakları bununla sınırlı kalmadı. Duman'ın yıl içindeki pek çok etkinlikte Orhan'ı sahneye çıkarttığı görüldü. Sevcan Orhan'ın 18 Mayıs Pazar günü Buca Gölet Tesisleri'nde yer alan Zeki Metin Anfi Tiyatrosu'nun açılışı ile 29 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde ilçede konser verdiği anlaşıldı. Bu konserler, tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

VİLLA SEVGİLİ!

CHP'li başkan Duman sevgilisine sadece konser değil inşaat kıyağı da yaptı! Sevcan Orhan'ın 31 Ocak 2025'te Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nde Gürya inşaat ile ortak satın aldığı 2. derece sit alanındaki 3.5 dönümlük araziye villa yapmak istediği öğrenildi. Konut yapımının yasak olduğu 2. derece sit alanındaki araziye temel atıldı. Villa yapmak için belediyeye proje sunulduğu belirlendi.