CHP’li Denizli Belediyesi hastaneye köstek oldu! 500 yatak atıl kaldı

D enizli'de bin 500 yataklı Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ederken CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hastaneye destek yerine köstek olduğu ortaya çıktı. Belediyenin, hastanenin alt yapısını ve su bağlantısını yapmadığı için tamamlanmış olan 500 yataklı kısmı hizmete açılamıyor.

Denizli Şehir Hastanesi

'BAHANELERLE GEÇİŞTİRİYORLAR'

Denizli Şehir Hastanesi'nin 500 yataklı acil durum kısmının fiziki olarak hazır olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Ancak maalesef koskoca Büyükşehir Belediyesi suyu bağlayamıyor. Dahası, orada kısa yolu bile yapamıyor. Belediye, hastane etrafındaki azıcık bir yolu bile yapamadı. Suyu niye bağlayamıyor biliyor musunuz? Devletten o su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşebiliyorlar. Bekliyor şu anda. Efendim şundan bundan, yazışmalar falan böyle bahanelerle geçiştiriyorlar" dedi.