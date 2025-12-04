81 ilde sahte alkole büyük operasyon! Tonlarca litre ele geçirildi

Türkiye genelinde sahte ve kaçak alkole karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri dün 81 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleyerek zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , yurt genelinde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

TONLARCA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte içki, 2 bin 792 litre kaçak-sahte içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildiği ifade edildi. Ayrıca 12 yasa dışı imalathane bir bir deşifre edildi, 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların hayatını tehdit eden sahte alkol üretiminin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.