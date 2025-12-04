81 ilde sahte alkole büyük operasyon! Tonlarca litre ele geçirildi
Emniyet güçleri, 81 ilde sahte ve kaçak alkole yönelik nefes kesen operasyonlarla ölüm tacirlerine geçit vermedi. Yalnızca dün yapılan baskınlarda binlerce şişe sahte içki ve tonlarca etil alkol yakalandı. Son bir ay içerisinde ise 151 bin 800 şişe sahte/kaçak içki, 91 bin 100 litre etil alkol, 10 bin 448 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.
Türkiye genelinde sahte ve kaçak alkole karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri dün 81 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleyerek zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
TONLARCA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Yerlikaya NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte içki, 2 bin 792 litre kaçak-sahte içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildiği ifade edildi. Ayrıca 12 yasa dışı imalathane bir bir deşifre edildi, 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların hayatını tehdit eden sahte alkol üretiminin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı.
SON 1 AYIN BİLANÇOSU KAN DONDURDU
Bakan Yerlikaya "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:
Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"
Yerlikaya, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.