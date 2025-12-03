PODCAST CANLI YAYIN

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 kişi yaralandı!

CHP'nin yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiren İstanbul'da İETT otobüsleri her gün bir kaza karışıyor. Son olarak sabah saatlerinde bir otobüs Üsküdar'da bir börekçinin giriş katına çarptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 kişi yaralandı!

CHP'nin yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiren İstanbul'da İETT otobüsleri her gün bir kaza karışıyor.

Son dakika... Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi!



İETT OTOBÜSÜ BÖREKÇİYE GİRDİ

Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye girdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Neler konuşuldu?
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
İdefix
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
ABD basınından Maduro iddiası: İki gece üst üste aynı yerde uyumuyor! Kübalı koruma detayı
TÜİK 2025 kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son 2,5 yılın en düşüğü!
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
ABD'de sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
Moskova’da 5 saatlik Putin-Witkoff toplantısı! Trump’tan selam getirdi: 4 ek belgede ne var?
Ev sahibi ve kiracılar için yeni zam hesabı: TÜİK 2025 aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
ABD'den 19 ülke vatandaşları için "iltica" kararı: Başvurular askıya alındı! Pentagon'dan silahlandırma hamlesi
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
Okula başlama yaşı değişiyor: 3 formül 72 ay!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...