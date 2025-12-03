Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 kişi yaralandı!
CHP'nin yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiren İstanbul'da İETT otobüsleri her gün bir kaza karışıyor. Son olarak sabah saatlerinde bir otobüs Üsküdar'da bir börekçinin giriş katına çarptı.
İETT OTOBÜSÜ BÖREKÇİYE GİRDİ
Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye girdi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.