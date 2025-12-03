Bakan Tunç: Suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklara yönelik düzenlemelerin Meclis araştırma komisyonunun çalışmaları sonrası gündeme geleceğini söyledi. Öte yandan 11’inci Yargı Paketi’nin detaylarını paylaşan Tunç, meskun mahalde silah kullanımından bilişim dolandırıcılıklarına kadar birçok alanda ceza artırımı yapılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerek suça sürüklenen çocuklarla ilgili gerek suç mağduru çocuklarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak. Meclis araştırma komisyonu kuruldu bu konuda. Diğer düzenlemeler, o komisyonun çalışmaları sonrasında gündeme gelecek" dedi.
ÇOCUKLARIN SUÇTAN KORUNMASIYLA ALAKALI KOMİSYON KURULDU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Adalet Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanan 11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin şu sözleri söyledi:
Taslak çalışmalar üzerinde milletvekillerimizle beraber uzun süredir çalışma gerçekleştirmiştik. Özellikle, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, ceza adaletinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli bir hedef var. Şimdi bu hedefle ilgili yapılacak yasal düzenlemeler var. 10'uncu Yargı Paketi'nde bir kısmı yapılmıştı. 9'uncu yargı paketinde de yine önemli düzenlemeler yapıldı. Bu da devamı olacak. Burada özellikle toplumsal huzuru tahkim etmeye yönelik önemli maddeler var. Bunlardan birisi çocukların korunması. Çocukların suçtan korunmasıyla ilgili, özellikle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması durumunda cezaların arttırılmasına yönelik önemli bir düzenleme. Çocuklarla ilgili; gerek suça sürüklenen çocuklarla ilgili gerek suç mağduru çocuklarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak. Meclis araştırma komisyonu kuruldu bu konuda. Diğer düzenlemeler o komisyonun çalışmaları sonrasında gündeme gelecek. 18 yaş altı suç işleyen çocukların suçtan korunması ve bu noktadaki yaptırımlarla ilgili olarak düzenlemeler, araştırma komisyonunun çalışmalarından sonra gündeme gelecek.
CEZALAR DÜZENLENİYOR
Bakan Tunç, "Meskun mahalde silah atmanın cezası arttırılıyor. Düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlama gibi o mutlu günleri matem havasına dönüştüren tatsız olayları önleyebilmek için özellikle oralarda silah kullanımı durumunda ceza daha ağır hale geliyor. Yine trafikte yol kesme konusu var. Trafikte yol kesme suçu müstakil bir suç olarak ceza kanununda düzenleniyor. Araç kiralamalardan dolayı kiralık araçlardan kaynaklanan suç işleme durumları söz konusu. Burada da yine cezaları artıran bir durum söz konusu. Bilişim suçları, bilişim yoluyla dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, özellikle sanal bahis, kumar tüm bunlarla artık mücadele gerekiyor. Bu anlamda bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında gerek bankalara, ödeme kuruluşlarına getirilen yükümlülükler var. GSM abone hatlarıyla ilgili tedbirler var. Önemli düzenlemeler, bilişim suçlarıyla ilgili" diye konuştu.
"COVİD DÜZENLEMESİ BİR AF DEĞİL"
Pakette, yargılamayı hızlandırmaya yönelik düzenlemelerin de yer aldığını söyleyen Tunç, şu açıklamada bulundu:
Avukatların disiplin düzenlemeleriyle ilgili maddeler var. Tabi bir madde de Covid düzenlemesi. Yanlış anlatılıyor, bu bir af değil. Yani burada özellikle suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili bir talep söz konusuydu. 2020 yılında yapılan düzenlemede bazı suçlar istisna edilerek denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştı. 2023 yılı temmuza kadar Covid izni uzatılmıştı. 31 Temmuz 2023'e geldiğimizde dışardaki hükümlülerden cezasının koşulu salıvermeye 5 yıl kalanlar cezaevlerine dönmemişti. Bunlardan kimler yararlanmıştı? Cezaevinde bulunanlar, cezaları kesinleşenler yararlanmıştı. Ama aynı tarihte suç işleyen ya da daha önce suç işleyip yargılaması devam edenler yararlanamamıştı.
"TAKDİR MİLLETVEKİLLERİMİZİN"
Bakan Tunç sözlerine şu şekilde devam etti:
Dolayısıyla bunların yararlanamamasının, aynı durumdaki kişilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince, bir eşitlik sağlanması düşüncesiyle komisyona intikal eden bir kanun teklifi. Burada takdir milletvekillerinin. Burada toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler, milletvekillerimiz tarafından elbette ki dikkate alınacaktır. En doğru düzenleme yapılacaktır. Burada önemli olan suçla mücadelede bir zafiyete uğranılmaması. Herkesin yaptığının yanına kar kalmaması ama bunu yaparken de tabi adaletten ayrılmamak. Dolayısıyla eşitlik ilkesi de önemli. Tüm bunları milletvekillerimiz göz önünde bulundurarak bir düzenleme yapacak. Meclis'in durumuna göre, bu komisyondaki görüşmeler sürüyor. Şimdi bütçe görüşmeleri başlıyor. Haftaya Genel Kurulda bütçe görüşmeleri başlıyor. Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'in gündemine komisyon raporu gelir. Ama bu düzenlemelerin içerisinde biraz önce saydıklarım aynı şekilde geçmeyebilir de geçebilir de. Dolayısıyla takdir tamamen burada milletvekillerimizin.
Süresiz nafakanın kaldırılmasının gündemde olmadığını söyleyen Bakan Tunç, "Aile hukukuyla ilgili çalışmalar var ama şu anda bir gündemimizde değil" dedi.