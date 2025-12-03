Bakan Tunç: Suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak

Yılmaz Tunç (AA)

"TAKDİR MİLLETVEKİLLERİMİZİN"

Bakan Tunç sözlerine şu şekilde devam etti:

Dolayısıyla bunların yararlanamamasının, aynı durumdaki kişilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince, bir eşitlik sağlanması düşüncesiyle komisyona intikal eden bir kanun teklifi. Burada takdir milletvekillerinin. Burada toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler, milletvekillerimiz tarafından elbette ki dikkate alınacaktır. En doğru düzenleme yapılacaktır. Burada önemli olan suçla mücadelede bir zafiyete uğranılmaması. Herkesin yaptığının yanına kar kalmaması ama bunu yaparken de tabi adaletten ayrılmamak. Dolayısıyla eşitlik ilkesi de önemli. Tüm bunları milletvekillerimiz göz önünde bulundurarak bir düzenleme yapacak. Meclis'in durumuna göre, bu komisyondaki görüşmeler sürüyor. Şimdi bütçe görüşmeleri başlıyor. Haftaya Genel Kurulda bütçe görüşmeleri başlıyor. Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'in gündemine komisyon raporu gelir. Ama bu düzenlemelerin içerisinde biraz önce saydıklarım aynı şekilde geçmeyebilir de geçebilir de. Dolayısıyla takdir tamamen burada milletvekillerimizin.