PODCAST CANLI YAYIN

Hakim ve savcı atamaları tam liste: Kim nereye atandı? İşte sorgulama ekranı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Çekilen kurayla beraber, 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısı 26 bin 803'e ulaştı. Peki hakim ve savcı atamaları tam liste nasıl öğrenilir? Kim nereye atandı? İşte sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakim ve savcı atamaları tam liste: Kim nereye atandı? İşte sorgulama ekranı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Törende yapılan kurayla birlikte, Türkiye'deki hakim ve savcı sayısı 9 bin 349'dan 26 bin 803'e yükseldi. 2 Aralık Salı günü düzenlenen tören kapsamında adayların görev yerleri belirlendi.

(AA)(AA)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi sitesinde şu ifadelere yer verildi;

Mesleğe Kabul ve Kura Törenine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan; 28. Dönem Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile 18. Dönem İdari Yargı hâkim adaylarının mesleğe kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Mesleğe kabullerine karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızı tebrik eder, kabul kararının; ülkemize, yargı teşkilatımıza, kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.

Kura töreni 02.12.2025 tarihinde saat 14.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.

(AA)(AA)

Hakim ve savcı atamaları isim listesi belli oldu mu?

HSK resmi sitesinde "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ifadeleri paylaşıldı.

(HSK)(HSK)

İsim listesini sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başkan Erdoğandan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: Zamanla hazmedeceksinizBaşkan Erdoğandan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: Zamanla hazmedeceksiniz
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüşecek | Önceki 9 turda ne yaşandı?
11 ilde son tuğlalar son çiviler! Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta duyurdu: 453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'i tamam
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Galatasaray'a süper yıldız! Menajeriyle görüşüldü
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Maltepe'de kriz: Belediye çalışanı iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat
Piyasalardan Türkiye'ye güçlü mesaj! Son 7 yılın rekor düşüşü geldi
Sami Kırkuşu öldürüldü mü? Sevgilisiyle görüntüleri yayınlandı: "Yuvasını yıkmak istemediği adama neden sofra kurdu?"
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Fenerbahçe - Galatasaray maçı dünya basınında! "Kaotik derbi"
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
ABD KAAN'ı yakın takibe aldı: "Olağanüstü bir hızla geliyor F35'i unutturacak"
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!