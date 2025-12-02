PODCAST CANLI YAYIN

5 ilde eş zamanlı operasyon: Borsa manipülatörleri yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da bazı hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. SPK raporları ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, şüphelilerin yapay fiyat hareketleri oluşturduğu tespit edildi. 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

YAPAY FİYAT HAREKETLERİ

Yürütülen soruşturmaya ilişkin harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu tespit etti. Spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

10 MANİPÜLATÖR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 manipülatörün yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Söz konusu kişilerle ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

