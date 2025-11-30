İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu Erdoğan bilim insanlarını tebrik etti!

Türkiye'deki bilim insanlarını ödüllendirmek için İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı tarafından düzenlenen 'İlim Yayma Ödülleri' sahiplerini buldu. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan şu önemli mesajları verdi:

İlim Yayma Ödülleri'nde yönelik teveccüh her programda katlanarak artıyor. Bu yıl üç ayrı dalda 173'ü üniversiteden olmak üzere 188 kurumdan 1324 başvuru ile yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir boyut kazanacağını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Neden bizim bir Nobel'imiz olmasın.



Gazze'deki soykırımı dünya seyretti. Biz hiçbir zaman susmadık ve bundan sonra da susmayacağız. İsrail, uyduruk sebeplerle ateşkesi sürekli ihlal etti.



Tüm bölgenin kaderini değiştirecek Terörsüz Türkiye sürecinin kimleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin farkındayız. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabamızın kimleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımıyla bu sefer başaracağız.



İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



İlim Yayma Ödülleri, 2025 yılında dördüncü kez sahiplerini buldu. Törende, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. "Büyük Ödül"ü kazanan Prof. Dr. Özcan Erel ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. "Sosyal Bilimler Ödülü"nü Prof. Dr. Şener Aktürk'e Millî Eğitim Bakan Yusuf Tekin, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü"nü de Prof. Dr. Barış Bayram'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş takdim etti.



FİLİSTİN YALNIZ DEĞİL

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı: 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, adalet arayışının bastırılamaz bir ses olduğunu yeniden hatırlatıyor. Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz.



DİRENİŞE DEVAM



Başkan Erdoğan, Londra'da, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği halk buluşması etkinliğine telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, "Avrupa'nın farklı bir köşesinde böyle önemli bir toplantıyı gerçekleştirmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Devamını da bulunduğunuz yerlerde sağlamanızı UID'nin geleceğine yönelik çok çok önemsiyorum. Avrupa'nın en köklü kuruluşu olarak UID, yeni direniş içerisindedir. Gerek ana kademe, gerek hanımlar olarak bu çalışmaların kararlılıkla devamını sizlerden rica ediyorum" ifadesini kullandı.