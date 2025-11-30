Başkan Erdoğan'dan Sabah Gazetesi'ne 40. yıl tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Esra Albayrak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, SABAH Gazetesi'nin 40. yılına ilişkin mesaj yayınladı.

'FARKLI SOLUK KAZANDIRDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SABAH, haberleri ve duruşuyla basınımıza hep farklı bir soluk kazandırdı. Yerli ve milli çizgisiyle basınımızın parlayan yıldızlarından olan SABAH Gazetesi'nin 40. yaşını kutluyor, daha nice yıllar aynı sorumluluk bilinciyle misyonunu yerine getirmeye devam edeceğine inanıyorum.

Emine Erdoğan: Gazetecilik bir hakikat mücadelesidir.

Serhat Albayrak: Milli medya vizyonumuzu daha ileriye taşıyacağız. 'CESUR YAYINLAR'

SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel: Medyadaki rakiplerinin Türkiye'ye yönelik operasyon karşısında suspus olduğu dönemde, cesur yayınlarımızla gerçekleri ortaya çıkardık. Estirilen yalan rüzgarlarına yelken açmadık. Dik durduk, şantaj ve iftiralara asla boyun eğmedik.

Esra Albayrak: SABAH, hakikatin değersizleştiği bir çağın vicdan bekçisi.

Bilal Erdoğan: SABAH, toplumu bilinçlendirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: SABAH hep milli iradeden yana oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SABAH milli duruşumuzun güçlü yansımasıdır.

