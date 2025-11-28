Sahte e-imza çetesine yeni iddianame: 123 şüpheli daha yargıda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek, sahte belge düzenleyen suç örgütüne yönelik soruşturmada 1'i elebaşı, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 123 zanlı hakkında daha iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile birçok kişinin sürücü belgesi sınavlarında değişiklik yapıldığı ve mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespiti üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu ile 18 örgüt üyesinin de olduğu 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.