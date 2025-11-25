Zafer Keleş iddianamede yer aldı | 293 milyon TL ve 9.2 milyon doları taşıyan kurye olarak kayıtlarda

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş (64), örgütün milyonlarını taşıyan kuryesi olarak iddianameye girdi.



Mağdurların ifadelerine göre, Zafer Keleş, örgütlü para trafiğinin ana taşıyıcı ismiydi. Para taşımayı adeta rutin bir meslek haline getiren kurye Keleş, 9.2 milyon dolar ve 293 milyon 500 bin lirayı çantalarla sisteme sokan kurye oldu.



Paraların teslimat süreçleriyle ilgili alınan ifadelerde Zafer Keleş ile buluşmalar da tek tek baz kayıtlarıyla delillendirildi. Zafer Keleş'i tanıyan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, "Zafer Keleş'i tanırım. Genellikle sırt çantasıyla gezerdi. İçerisinde silahının ve kasa anahtarlarının bulunduğunu söylerdi" dedi. Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlara göre Zafer Keleş, toplam 293 milyon 500 bin TL paranın kuryeliğini yaptı.