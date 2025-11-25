PODCAST CANLI YAYIN

Zafer Keleş iddianamede yer aldı | 293 milyon TL ve 9.2 milyon doları taşıyan kurye olarak kayıtlarda

ESKI İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş’in ağabeyi Zafer Keleş (64), örgütün milyonlarını taşıyan kuryesi olarak iddianameye girdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Zafer Keleş iddianamede yer aldı | 293 milyon TL ve 9.2 milyon doları taşıyan kurye olarak kayıtlarda

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş (64), örgütün milyonlarını taşıyan kuryesi olarak iddianameye girdi.

Mağdurların ifadelerine göre, Zafer Keleş, örgütlü para trafiğinin ana taşıyıcı ismiydi. Para taşımayı adeta rutin bir meslek haline getiren kurye Keleş, 9.2 milyon dolar ve 293 milyon 500 bin lirayı çantalarla sisteme sokan kurye oldu.

Paraların teslimat süreçleriyle ilgili alınan ifadelerde Zafer Keleş ile buluşmalar da tek tek baz kayıtlarıyla delillendirildi. Zafer Keleş'i tanıyan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, "Zafer Keleş'i tanırım. Genellikle sırt çantasıyla gezerdi. İçerisinde silahının ve kasa anahtarlarının bulunduğunu söylerdi" dedi. Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlara göre Zafer Keleş, toplam 293 milyon 500 bin TL paranın kuryeliğini yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in abisi milyonlarca TL'nin kuryesi çıktı!
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
Ernest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar