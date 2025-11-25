PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika haberi! İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor. Görüş mesafesini yer yer düşüren ve Boğaz trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olan sis bulutlarıyla mega kent adeta beyaza büründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi. Görüş mesafesini yer yer düşüren ve Boğaz trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olan sis bulutlarıyla mega kent adeta beyaza büründü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı. Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hâle geldi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, havadan dron ile çekilen görüntüler ise İstanbul Boğazı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

