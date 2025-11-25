PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.42'de başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği sosyal konut projelerimizi sadece fiziki olarak vatandaşı konutla buluşturma olarak görülmemeli. Dünyadaki konut sıkıntısı şehirlerde eşitsizliklere neden olduğu göz önüne alındığında Türkiye dünyadan pozitif ayrışan işlere imza atıyor.

Kız çocuklarının eğitiminden kadına şiddete karşı mücadeleye karşı çok boyutlu mücadele verdik. Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor. BM'nin bununla ilgili rengi turuncu. KADEM bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın rengi de turuncu. Ben de taktığım rozet ile bu kampanyayı destekliyorum. Erkek arkadaşlarımıza da bu rozetlerden veriyorum. Bunu bir farkındalık oluşturmak açısından başlatılan bir kampanya. Toplumu çok olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. 86 milyonun başında güvenlik gücü olamayacağı için topyekûn hassasiyet gerektiren, kendi değerlerimizden güç alacağımız bir noktadayız. Kadının uğradığı şiddet bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor.

Buradan bir kere daha bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Hepimizin hayat rehberi öğretmenlerimiz. Sadece bilgi öğretmen açısından değil iyi kötü bakımından rol model olma konusunda da son derece önemli. Yapay zeka ile hangi meslekler yok olacak diye tartışmalar vardı. Bence okuduğum kitaplarda temel bir yanlış yapılıyor. Okulun önümüzdeki yılarda ortadan kalkacağını söylerken öğretmenlik mesleğinin de ortadan kalkacağını söylüyorlar. Bu öğretmenlik mesleğini anlamamak demektir.

Eskiden az bilgiden dolayı yapılan yanlışlar bugün çok bilgiden dolayı yapılıyor. Hiçbirimiz öğretmenlerimizden sadece bilgi öğrenmedik, hayatın her alanı ile ilgili onların rehberliklerini gördük. Hayat rehberliği manasında öğretmenlerin olmadığı bir dünya barbarlığa teslim olmuş bir dünyadır.


Başkan Erdoğan'ın G20'deki iradesinden gurur duyduk.

Detaylar geliyor...

