Beştepe’de Kore gecesi: Başkan Erdoğan Güney Koreli mevkidaşını gazilerle buluşturdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Ardından Lee Jae Myung onuruna bir akşam yemeği verildi. Gecede iki ülke ilişkilerinin derinliği vurgulanırken, programa davet edilen Kore gazileriyle yapılan samimi sohbetler geceye damga vurdu.
Karşılamanın ardından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hye-kyung onuruna Beştepe'de bir akşam yemeği verdi. Yemekte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin taşıdığı önem vurgulanırken, samimi bir atmosferin hakim olduğu ifade edildi.
KORE GAZİLERİ İLE SOHBET ETTİLER
Programa Türkiye'nin Kore Savaşı gazileri de davet edildi. Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Güney Kore heyeti, masaları tek tek gezerek gazilerle ilgilendi ve sohbet etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
