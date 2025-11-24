PODCAST CANLI YAYIN

196 ülkeye ev sahipliği yapacağız! İklim diplomasisinin merkezi Türkiye

Önümüzdeki yıl 196 ülke iklim için Türkiye’de masaya oturacak. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapılması, Türkiye’yi iklim diplomasisinin merkezi konumuna getirecek...

BREZILYA'DA gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen müzakereler sonucunda gelecek yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı'nın, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda 196 ülke, gelecek yıl iklim için Türkiye'de masaya oturacak.

İKİ ŞEHİR ÖNE ÇIKIYOR
COP31 Liderler Zirvesi'nin İstanbul'da, COP31'in de Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Türkiye, iki hafta boyunca küresel iklim diplomasisinin merkezi konumuna gelecek. Bu süreç, iklim finansmanı, temiz enerji ve yeşil teknoloji alanlarında uluslararası fonların ve yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini belirgin şekilde artıracak. Türkiye'nin iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve yeşil dönüşüm programları küresel ölçekte örnek olacak.

BULUŞMA NOKTASI
COP 31 Başkanlığı için videolu bir paylaşım yapan Bakan Kurum, "COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de. İnsanlığın, kıtaların medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'un paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelecek nesiller adına adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünyayı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadeleri ile eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Sıfır Atık toplantısından görüntüler de yer aldı.


YILMAZ: YÜKSELEN AĞIRLIĞIMIZIN TEYIDI


CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmesinin, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki yükselen ağırlığının ve çok taraflı süreçleri başarıyla yönetme kapasitesinin güçlü bir teyidi olduğunu belirtti. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri diplomatik girişimlerle Türkiye'nin küresel ölçekte yapıcı ve belirleyici bir aktör haline geldiğine işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki yıl ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak olmamız, Türkiye'nin uluslararası iş birliğine ve küresel yönetişime sunduğu katkıyı daha da güçlendirecektir" vurgusunda bulundu.

