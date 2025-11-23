İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinop'ta bulunan berber dükkanına saldırı yapan şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım;

Gereği yapıldı. Berber dükkanına girerek silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı.

Dün sinop'un ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren I.K.. ve P.Ç. isimli şüpheliler bartın'da yakalandı.

Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar.

Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı.