Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul ediyor! Hangi konular ele alınacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Külliye'de kabul ediyor. Kritik görüşme başladı. Külliye'deki zirvenin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin hızlanması için kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Ziyaretin, savaşın geleceği ve barış girişimleri açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor.

"ATEŞKESİN TESİSİ VE KALICI ÇÖZÜM"

Başkan Erdoğan'ın kritik kabulüne ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Zelenski Başkan Erdoğan'la neleri görüşecek

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna için müzakere masasının bir kez daha Türkiye'de kurulacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakerelerin hızlanması için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız geliştirilmiş çözümlerimiz var. Savaşın sona ermesini her türlü güçle hızlandırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca esir değişimleri ve esirlerin geri dönüşünü yeniden başlatmak için çalışıyoruz.

Peskov ReutersPeskov Reuters

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy'nin ardından Kremlin'den Türkiye'deki görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus müzakereciler henüz Türkiye'ye gitmiyor. Son haberlere göre Zelenskiy ve Trump'ın özel elçisi Steve Whitkoff oraya gidiyor. Rusya temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Şu anda bu temaslar Rus katılımı olmadan gerçekleşiyor." açıklamasını yaptı.

Peskov, Kremlin'in müzakerelerin devamı hakkında Kiev'den henüz herhangi bir bilgi almadığını vurgularken "Ancak Moskova, Washington, İstanbul ve Kiev'in de iyi bildiği üzere, müzakere sürecine hâlâ açıktır." diye ekledi.

Witkoff, ReutersWitkoff, Reuters

WITKOFF DA GELECEK Mİ?

Zelenskiy'nin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff'un da Türkiye'ye geleceği bildirilmişti. ABD haber sitesi Axios, Wittkof'un seyahatini ertelediğini duyurdu.

YENİ TAKAS YAPILACAK MI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ülkesi ile ABD'nin yeni bir mahkum takası yapılma ihtimaline yönelik görüştüğünü bildirdi.

Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev, Axios haber sitesine telefonla mülakat verdi. Buna göre, Dmitriyev, ABD tarafının çalıştığı olası mahkum takası gibi insani nitelikteki konular üzerine ABD'li yetkililer ve Donald Trump yönetiminden isimlerle görüştüğünü ifade etti.

Meseleye ilişkin bilgi sahibi olan başka bir kaynak da Dmitriyev'in söz konusu meseleleri ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve bazı yetkililerle görüştüğünü aktardı.

ABD'li başka bir yetkili de görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini ancak henüz hiçbir anlaşmaya varılmadığını belirterek, ülkesinin "alıkonulan herhangi bir vatandaşının" serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul ediyor! Hangi konular ele alınacak?
