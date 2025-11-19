Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul ediyor! Hangi konular ele alınacak?

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna için müzakere masasının bir kez daha Türkiye 'de kurulacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan'ın kritik kabulüne ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, savaşın geleceği ve barış girişimleri açısından kritik bir dönemeç olması bekleniyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy'nin ardından Kremlin'den Türkiye'deki görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus müzakereciler henüz Türkiye'ye gitmiyor. Son haberlere göre Zelenskiy ve Trump'ın özel elçisi Steve Whitkoff oraya gidiyor. Rusya temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Şu anda bu temaslar Rus katılımı olmadan gerçekleşiyor." açıklamasını yaptı.

Peskov, Kremlin'in müzakerelerin devamı hakkında Kiev'den henüz herhangi bir bilgi almadığını vurgularken "Ancak Moskova, Washington, İstanbul ve Kiev'in de iyi bildiği üzere, müzakere sürecine hâlâ açıktır." diye ekledi.