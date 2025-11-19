Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda uygulamaları ve gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin konuşan Yumaklı, "Bu talihsiz olay her yönüyle araştırılıyor." dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Ocak ayından bu yana ülke genelinde 1 milyon 143 bin gıda denetimi gerçekleştirdik.



Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ayrıca suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı Cumhuriyet Savcılıklarına ilettik.

ZİRAİ İLAÇLAR REÇETE İLE SATILACAK



Daha önce duyurduğumuz bitki reçete uygulaması. Bu sistemle birlikte zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile alınabilecek. Böylelikle istediği zaman istediği ilacı kimsenin alması mümkün olmayacak. Uygulama önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.

Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamız var. Mobile uygun tasarlanan sistemde vatandaşlar uygunsuzluğu bizlere hızlı şekilde iletebilecekler. Vatandaşlarımızı gönüllü gıda denetmeni olacak.

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ

Hayatını kaybeden böcek ailesinin yakınlarına sabır diliyorum. Savcılık soruşturması devam ediyor. Olay büyün yönleriyle açıklığa kavuşacak. Sokak lezzetleri adı altında satış yapan yerler de mercek altında.

4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağından şüphemiz yok.