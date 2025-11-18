PODCAST CANLI YAYIN

X çöktü mü, neden açılmıyor? 18 Kasım X (Twitter) neden çöktü?

Son saatlerde kullanıcılar yoğun şekilde X (Twitter) uygulamasında erişim sorunu yaşadıklarını bildiriyor. Akış yenilenmiyor, paylaşımlar güncellenmiyor ve giriş yapılırken hata alınıyor. Peki X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte güncel durum.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
18 Kasım 2025 tarihi itibaren birçok kullanıcı, X (eski adıyla Twitter) platformuna erişim sağlayamadığını bildiriyor. X çöktü mü, neden açılmıyor? sorusuna yanıt aranıyor. Peki X ne zaman açılacak? İşte son durum.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

X ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre platformda geniş çaplı bir erişim kesintisi yaşandığı görülüyor. Kullanıcı raporları kısa sürede hızla artarken, sorun özellikle akışın yenilenmemesi ve giriş hataları şeklinde kendini gösteriyor.

(Downdetector)(Downdetector)

Konuya ilişkin X yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmeler, erişim problemlerinin teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği yönünde.

(Downdetector)(Downdetector)

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

