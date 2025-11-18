X çöktü mü, neden açılmıyor? 18 Kasım X (Twitter) neden çöktü?

18 Kasım 2025 tarihi itibaren birçok kullanıcı, X (eski adıyla Twitter) platformuna erişim sağlayamadığını bildiriyor. X çöktü mü, neden açılmıyor? sorusuna yanıt aranıyor. Peki X ne zaman açılacak? İşte son durum.
X ÇÖKTÜ MÜ?
Downdetector verilerine göre platformda geniş çaplı bir erişim kesintisi yaşandığı görülüyor. Kullanıcı raporları kısa sürede hızla artarken, sorun özellikle akışın yenilenmemesi ve giriş hataları şeklinde kendini gösteriyor.
Konuya ilişkin X yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmeler, erişim problemlerinin teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği yönünde.