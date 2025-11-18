PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi emekçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir. Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı emekçilerimizin olacaktır.

Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. İşçi olduğu için sendikalar.

EMEK HİÇBİR İDEOLOJİYE İPOTEK EDİLEMEZ

Kökü dışarıda olan ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. İşçi ve iş vereni düşmanlaştıran anlayış emek mücadelesine zarar veriyor. Emek hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır.

İşçi ve işveren arasındaki ilişki hak temelli bakıldığında doğru bir şekilde anlaşılabilir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
D&R - KİTAP
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda oteli ilaçlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
D&R E-Ticaret
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
İdefix
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Jeff Bezos’tan 6,2 milyar dolarlık hamle! Nedir bu Project Prometheus?
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Kremlin'den açıklama
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak
Döviz teşvikinde 100 milyarlık suistimal! Savcılık açıkladı: Çok sayıda gözaltı kararı var
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı