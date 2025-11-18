CANLI | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi emekçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir. Türkiye Yüzyılı'nda da şeref hakkı emekçilerimizin olacaktır.



Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. İşçi olduğu için sendikalar.



EMEK HİÇBİR İDEOLOJİYE İPOTEK EDİLEMEZ



Kökü dışarıda olan ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. İşçi ve iş vereni düşmanlaştıran anlayış emek mücadelesine zarar veriyor. Emek hiçbir ideolojiye ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır.



İşçi ve işveren arasındaki ilişki hak temelli bakıldığında doğru bir şekilde anlaşılabilir.