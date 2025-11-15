Canlı yayın: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öncelikle milli takımımızı bütün kalbimle tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir başarı imza attılar inşallah bu başarı kupayı alana kadar böyle devam eder. Uluslararası müsabakalarda muhatap olduğumuz meslektaşlarımızla centilmence birbirimizi tebrik ediyoruz.

Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu performansı bir çok konuda Türkiye'yi işbirliğinde aranan bir aktör haline getirmiş durumda. Malumunuz geçtiğimiz Eylül ayında New york'ta BM'de Cumhurbaşkanımız Trump ile bir araya geldi.

Onurlu bir dış politika izliyoruz. Tabii, Suriye'de Türkiye'nin ortaya koyduğu çaba, istikrar ve mültecilerin geri dönüşü için gösterdiği gayret tarihi bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin burada ahlaki ve onurlu bir dış politika izlediği görülüyor.

Bu, kültürel birikimi olan bir ülkenin sergileyebileceği en somut dış politika örneklerinden biridir. Türkiye'nin en büyük dış politika farkı, birlikte adım atarak komşularına destek olmaya çalışmasıdır. Bazı aktörler ise destek verilmesini bırakın, köstek olmayı bile arzu ediyor.

Şam-YPG hattındaki görüşmeler çok kritik durumda. ABD'nin Suriye'deki düzeni desteklemesi önemli.

MEHMETÇİK GAZZE'DE OLACAK MI?

Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye elini taşın altına koymaya hazırdır. Asker gönderme dahil her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

Devamı geliyor...