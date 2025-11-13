Son dakika: Yangın söndürme uçağı ile irtibat koptu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'den bakıma gitmek üzere kalkan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağından birinin Hırvatistan'da hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den Çanal hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir.

Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."