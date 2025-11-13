PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Yangın söndürme uçağı ile irtibat koptu

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale’den bakıma gitmek üzere kalkan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme uçağından birinin Hırvatistan’da hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Yangın söndürme uçağı ile irtibat koptu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'den bakıma gitmek üzere kalkan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağından birinin Hırvatistan'da hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den Çanal hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir.
Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.
Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan Koca Yusuf Ankara'da
Takasbank
C130 faciası sonrası Yunan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Türk Telekom
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
Lafla değil işle! 350 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan Adıyaman'da teslim edecek
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de açılacak: Kazanın gizemi çözülüyor! 27’nci dakikada ne yaşandı?
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli: Müge Akyamaç! Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle “62 değil sanki 32” dedirtti