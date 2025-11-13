PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Emre Altıok’un babası İsa Altıok ile telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan’ın, aileye sabır temennisinde bulunduğu ve devletin her daim yanlarında olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonla görüştü

C-130 kazasında şehit düşen Hava Pilot Albay Emre Altıok'un ailesine taziye ziyaretleri sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası İsa Altıok ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonla görüştü

Görüşmede Başkan Erdoğan, telefonu alan şehit babasına "İsa Bey, selamün aleyküm." diyerek hitap etti. Şehit babası ise "Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım." ifadeleriyle karşılık verdi.

Erdoğan, Altıok ailesine sabır dileyerek,
"Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

Şehit babası İsa Altıok ise duygulu bir konuşma yaparak,
"Sayın Cumhurbaşkanım, vatanıma milletime verdim ben onu. Hizmetini de verdi, görevini de tamamladı. Bize bıraktı iki evladını… Onlara sahip çıkacağım. Başka bir şeyim yok." sözlerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, görüşmeyi "Rabbim mekânını cennet eylesin." ifadeleriyle tamamladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Bakan Yumaklı açıkladı: 1 pilotumuz şehit oldu
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
Türk Telekom
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan Koca Yusuf Ankara'da
Yunanistan'ın C130 provokasyonu ters tepti: Yunan Hava Kuvvetleri paylaşımını sildi taziye mektubuna sarıldı
İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit