Şehidimiz Özcan'ın babası: Dört dörtlük bir insandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (54) babası Mehmet Özcan (78), "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. En büyük tesellim, şehit babası olmam" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan c130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evinde ailesi taziyeleri kabul ediyor.

Özcan ailesi taziyeleri kabul ediyor (DHA)Özcan ailesi taziyeleri kabul ediyor (DHA)

"O BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK MERTEBE"

Şehit Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, en büyük tesellisinin şehit babası olmak olduğunu belirterek, "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. Cennet mekanı olsun. Haberi benim İzmir'de bir oğlum var. Ondan öğrendim. O da asker astsubay. Cenazesi Ankara'ya gelecek. Ankara'da devlet töreni olacak. Oradan buraya Karabük'e gelecek büyük ihtimalle. Çamlık Camisi'nde namazı kılındıktan sonra Beşbinevler Şehitler Mezarlığı'na defnolunacak. Dört çocuğum var. Bir tanesi imam hatipli hocaydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesi'nden emekli. Öbür iki asker oğlum da emekli, bu çalışıyordu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En büyük tesellim şehit babası olmam" diye konuştu.

Şehidimizin babası Mehmet Özcan (DHA)Şehidimizin babası Mehmet Özcan (DHA)

