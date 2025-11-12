Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya geldi. Gazze'deki son durumu değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Suriye'nin istikrarı ve egemenliğine tam destek veriyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini teyit ediyor ve Şam'ın etkili rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

