PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya geldi. Gazze'deki son durumu değerlendirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya geldi. Gazze'deki son durumu değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Suriye'nin istikrarı ve egemenliğine tam destek veriyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini teyit ediyor ve Şam'ın etkili rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Detaylar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Takasbank
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!