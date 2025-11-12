Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 18.00'de yapılacak.



Cumhur Zirvesi'nin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son safha ve komisyon çalışmaları olacak. Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağımız da masada olacak.



Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı.



Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.