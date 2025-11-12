PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek... Saat belli oldu

Son dakika haberi... Ankara, Cumhur Zirvesi'ne v sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşme saat 18.00'de ve Bahçeli'nin konutunda.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek... Saat belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 18.00'de yapılacak.

Cumhur Zirvesi'nin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son safha ve komisyon çalışmaları olacak. Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağımız da masada olacak.

Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi saat 18'de



Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazzeye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajıBaşkan Erdoğandan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazzeye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 18 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Takasbank
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!