PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı!

Son dakika: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ertelendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SON DAKİKA | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı!

Son dakika: Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ertelendi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TBMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: Şehitlerimiz varCANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: Şehitlerimiz var

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
D&R - E-TİCARET
Son dakika: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
D&R
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama
Yunanistan-İsrail iş birliği Aşil Kalkanı: Görüşmeleri yeniden başlatıyorlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlek'ten flaş mesaj
Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı'da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıkladı: Hak eden kazanacak!
Gözleri Karadeniz’de nefesleri kesecek evlilik teklifi: Azil’den Güneş’e unutulmaz sürpriz!