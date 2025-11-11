SON DAKİKA | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı!

Son dakika: Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ertelendi.

TBMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.