Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı, 7,6 milyar TL’lik işlem hacmi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları üzerinden 7 milyar 665 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 23 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis suçuna karışan, imkan sağlayan, teşvik eden ve para nakline aracılık etme niyetiyle banka hesaplarını kullandıranlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendilerine ait olan hesaplar üzerinden toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. İkametlerinde yapılan aramalarda, 49 adet cep telefonu, 47 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 5 adet laptop, tablet, 3 adet hard disk, 2 adet usb bellek ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

