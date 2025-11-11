Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Necip Uysal'dan suç duyurusu: "Bahsin yanından geçmedim"

PODCAST CANLI YAYIN

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Uysal, "Hayatım boyunca bahsin yanından geçmemişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeyde üyeliğim yoktur." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında, futbolcu Necip Uysal'ın ifadeye çağrılmadığını, Uysal'ın hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Necip Uysal: "Kimlik numaramla hesap açılmış 2 kez bahis oynanmış"

NECİP UYSAL ŞİKAYETE GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "BJK'lı futbolcu Necip Uysal'ın bahis iddiaları nedeniyle ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne çağrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen kişi başka bir şikayeti için adliyeye gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uysal ise suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından yaptığı açıklamada, kimlik numarasıyla adına hesap açılarak bahis oynandığını, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

BAHSİN YANINDAN GEÇMEMİŞİM

20 yıldır profesyonel futbol oynadığını ve söz konusu iddialara ilişkin üzgün olduğunu dile getiren Uysal, "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, çünkü yapmadığım bir şey. Benim adıma kopyalanmış bir TC var. Bu TC no ile o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Bunun şikayetlerini verdik, suç duyurusunda bulunduk. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmemişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeyde üyeliğim yoktur. Bunlar bir iki gün sonra netleşecek. Ben daha sonra detaylı konuşacağım." dedi.

BAHİS HESABIM BULUNMUYOR

Uysal, dün yaptığı açıklamada bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

