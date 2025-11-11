Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Necip Uysal'dan suç duyurusu: "Bahsin yanından geçmedim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında, futbolcu Necip Uysal'ın ifadeye çağrılmadığını, Uysal'ın hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
NECİP UYSAL ŞİKAYETE GELDİ
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "BJK'lı futbolcu Necip Uysal'ın bahis iddiaları nedeniyle ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne çağrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen kişi başka bir şikayeti için adliyeye gelmiştir." ifadelerine yer verildi.
Uysal ise suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından yaptığı açıklamada, kimlik numarasıyla adına hesap açılarak bahis oynandığını, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.