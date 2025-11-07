“İmamoğlu’nun kasası” iddiası Meclis’i karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü

Polat, Yıldız'ın yerel seçimlerin ardından Bakırköy Belediyesi iştiraklerinden BYUAŞ'ın başına getirildiğini hatırlatarak, "Kendisi aynı zamanda İBB'de iştirakler ve bağlı kuruluşlarının komisyon başkanıydı. Yani hem İBB'de hem Bakırköy'de paranın en çok döndüğü, en kritik noktalarda görev yapan, hepimizin de malumu Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

Ertan Yıldız ile Ekrem İmamoğlu

"İMAMOĞLU KASAYI BOŞALTTI"

Polat, Yıldız'ın geçmişte "Ekrem İmamoğlu seçim için İBB'nin kasasını boşalttı" sözünü kullandığını anımsatarak, "Bu cümle öyle sıradan bir eleştiri değil, devletin kasasına, milletin parasına uzanan bir iddia. Biz de doğal olarak soruyoruz, madem bu kişi sizin döneminizde Bakırköy'de önemli görevlere getirildi, bu ilişkiler ağının bizim belediyemizle bir alakası var mıdır? Bu sorunun cevabını net ve açık bir şekilde almak Bakırköylünün hakkıdır." dedi.