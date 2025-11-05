TÜGVA'ya iftira ADD'ye sınırsız hizmet emri! İbrahim Beşinci'den Özgür Özel'e sert tepki: "Aktardığınız paraları paylaşın"

"HEPSİ SİZİN EMİRLERİNİZDEDİR!"

Özel'in bu açıklamalarının ardından TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, CHP liderinin 1 Haziran 2024'te Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurulu'nda CHP'li belediye başkanlarına verdiği talimatların videosunu paylaşarak sert bir cevap verdi.

Özgür Özel'in videodaki şu sözleri, büyük tartışma yarattı:

"Bir kez daha söylüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bütün üyelerine başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yerindeki Atatürkçü Düşünce Dernekleri de başkanlarımıza emanettir.

Bu bina sevgili Mansur Yavaş'ın gayretleriyle, iradesiyle bu hizmeti yapmak için tahsis edildi. Bu çok önemli bir yaklaşımdır.

Bütün belediye başkanlarımız; Atatürkçü, laik, çağdaş herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan, Atatürkçüleri örgütleyen sizlere hizmet etmek durumundadır.

İlçenizde, ilinizde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin nasıl bir ihtiyacı varsa başvuracağınız ilk yer en yakındaki Cumhuriyet Halk Partili belediyemizdir. Hepsi sizin emirlerinizdedir."