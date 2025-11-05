PODCAST CANLI YAYIN

TÜGVA'ya iftira ADD'ye sınırsız hizmet emri! İbrahim Beşinci'den Özgür Özel'e sert tepki: "Aktardığınız paraları paylaşın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TÜGVA ve TÜRGEV hakkında ortaya attığı asılsız iddialara yanıt gecikmedi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Özel’in Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurulu’nda CHP’li belediye başkanlarına açık açık talimat verdiği konuşmayı paylaşarak sert tepki gösterdi. Beşinci, “Ne güzel dünya… Kendi fikirlerine yakın olunca çağdaş sivil toplum kuruluşu, olmayınca karalama kampanyası. Olmayınca çamur at izi kalsın. Öyle mi?” ifadeleriyle Özel’e yüklendi. TÜGVA Başkanı ayrıca Özel'e “ADD’ye tahsis ettiğiniz binaları, aktardığınız paraları açıklayın” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, sık sık kamu kaynaklarını usulsüz kullanmakla itham ettiği gençlik faaliyetleri yürüten Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) hakkındaki asılsız iddiaları, kendi partisinin belediyelerine yönelik talimatlarıyla gölgelendi.

ÖZEL'DEN VAKIFLARA 'YANDAŞ' İTHAMI
Özgür Özel, daha önce yaptığı bir konuşmada, TÜRGEV ve TÜGVA'yı kastederek, "Bu TÜGVA ve TÜRGEV her yerden alıyor. İstanbullunun hizmeti için olan paraları yandaş vakıflara dağıtan bir anlayışın İstanbul'a da Türkiye'ye de gölge etmeme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmış ve "yandaşlık" ve "usulsüz kaynak aktarımı" ile suçladı.

"HEPSİ SİZİN EMİRLERİNİZDEDİR!"
Özel'in bu açıklamalarının ardından TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, CHP liderinin 1 Haziran 2024'te Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurulu'nda CHP'li belediye başkanlarına verdiği talimatların videosunu paylaşarak sert bir cevap verdi.

Özgür Özel'in videodaki şu sözleri, büyük tartışma yarattı:

"Bir kez daha söylüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bütün üyelerine başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yerindeki Atatürkçü Düşünce Dernekleri de başkanlarımıza emanettir.

Bu bina sevgili Mansur Yavaş'ın gayretleriyle, iradesiyle bu hizmeti yapmak için tahsis edildi. Bu çok önemli bir yaklaşımdır.

Bütün belediye başkanlarımız; Atatürkçü, laik, çağdaş herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan, Atatürkçüleri örgütleyen sizlere hizmet etmek durumundadır.

İlçenizde, ilinizde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin nasıl bir ihtiyacı varsa başvuracağınız ilk yer en yakındaki Cumhuriyet Halk Partili belediyemizdir. Hepsi sizin emirlerinizdedir."

TÜGVA GENEL BAŞKANI BEŞİNCİ'DEN SERT TEPKİ: "AKTARDIĞINIZ PARALARI PAYLAŞIN!"
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla Özel'e tepki göstererek, CHP'nin "çifte standardını" gözler önüne serdi. Beşinci, tepkisinde şu ifadelere yer verdi:

"Ne güzel dünya… İzleyiniz. Paylaşınız… Kendi fikirlerine, gayelerine ve ideolojilerine yakın olunca çağdaş Sivil Toplum Kuruluşu, Olmayınca çağ dışı, Olmayınca yalan yanlış, Olmayınca çamur at izi kalsın, öyle mi?"

Özel'in, TÜGVA'ya yönelik iddialarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını belirten Beşinci, CHP liderine meydan okudu:

"Şimdi size soruyoruz!!! 1 Haziran 2024 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği genel kurulunda kamuoyuna açık açık konuştuğunuz, belediye başkanlarınıza sınırsızca emir verdiğiniz; Belediyeleriniz ile bu yapılara yapmış olduğunuz bağış miktarlarını, tahsis ettiğiniz binaları vb…aktardığınız paraları paylaşınız."

Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdülerFirari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler

