SON DAKİKA | Sındırgı afet bölgesi ilan edildi!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, deprem fırtınası yaşayan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o paylaşım:

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın 1530876 sayılı kararıyla, Sındırgı ilçemiz "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.

Bu karar, devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip edildiğinin en açık göstergesidir.

Sındırgı'da yaşanan depremin ilk anından itibaren biz sahadaydık.

Konuşmakla vakit kaybetmedik;
planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları
ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık,
çalışmaya da devam ediyoruz.

Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle
tamamlanmasıyla birlikte,
tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.

22.616 binada 33.813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi.

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için 25 Milyon TL kaynak sağladık.

Bu kapsamda;
- Sındırgı Belediyesine 2 milyon 500 bin TL acil yardım ödeneği,
- ⁠7 muhtarlığa 35 bin TL,
- ⁠107 haneye 2 milyon 140 bin TL taşınma yardımı,
- ⁠60 haneye 6 milyon 600 bin TL taşınma ve barınma desteği,
- ⁠2 haneye 104 bin TL eşya yardımı,
- ⁠167 aileye toplam 8 milyon 740 bin TL nakdi destek sağladık.

Konteyner kurulumlarında 293 başvurunun tamamı değerlendirildi.

- Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu.
- ⁠Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi.
- ⁠Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 m² prefabrik işyeri alanının zemini hazırlandı.
- ⁠Cami alanlarına 112 m² çok amaçlı çadırlar, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için 400 m² prefabrik mescitlerin kurulumu sürüyor.
- ⁠Üreticilerimize 25 hayvan çadırı sevk edildi, 18'i teslim edildi.

10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ise;
- Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi,
- ⁠135 konut, 11 iş yeri ve
- ⁠1 Camii'nin temel atma törenini Sn. Murat Kurum Bakanımızla birlikte gerçekleştirmiştik.
- ⁠O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik.

EVET...

Bu gördüğünüz tablo; devletin kararlılığının,
milletin dayanışmasının ve bizim sorumluluk
anlayışımızın yansımasıdır.

Biz çalışıyoruz, sonuç alıyoruz, vatandaşımıza sahip çıkıyoruz.

