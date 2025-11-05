SON DAKİKA | Sındırgı afet bölgesi ilan edildi!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, deprem fırtınası yaşayan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte o paylaşım:
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın 1530876 sayılı kararıyla, Sındırgı ilçemiz "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.
Bu karar, devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip edildiğinin en açık göstergesidir.
Sındırgı'da yaşanan depremin ilk anından itibaren biz sahadaydık.
Konuşmakla vakit kaybetmedik;
planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları
ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık,
çalışmaya da devam ediyoruz.