Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Saat 15.40'ta başlayan Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında, sosyal medya platformlarında ve radyo kanallarında bizleri takip eden vatandaşlarımı da buradan saygıyla selamlıyorum. Kabinemizin ikinci döneminin 51. toplantısını az önce tamamladık.

Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Öncelikle aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: AVRUPA KAPILARINDA SABAHLIYOR

21-23 Ekim tarihleri arasında Körfez ziyaretleri faydalı geçti. Enerji, eğitim, teknoloji, yatırımlar, savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğini içeren toplam 24 anlaşma ile döndük. TOGG'u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanına hediye ettik. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz.

"KÖRFEZ ZİYARETİMİZ OLDUKÇA FAYDALI GEÇTİ"

Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü biçimde savunuyoruz. Değerli arkadaşlar, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik. 17 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun 5.sini gerçekleştirdik. Kıtayla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitler, Afrika'da toplam değeri 97 milyar doları bulan 2000'den fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. İnşallah gelecek sene düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bunu biraz daha ilerleteceğiz. Sadece Afrika ile değil, Körfez'deki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçti.

Konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başlıyor.

İspanya 45 adet HÜRJET alımını onayladı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararı bir nebze olsun yüreklere su serpmiştir. Davanın takipçisi olacağız.

