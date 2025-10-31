PODCAST CANLI YAYIN

Ömer Çelik: Meşru bir süreci hedef alan saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik ifadeleri “saygısızlık” olarak nitelendirerek, “Meclis Başkanımızın yürüttüğü meşru süreci hedef almak, Yüce Meclis’e saygısızlıktır” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ömer Çelik: Meşru bir süreci hedef alan saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik ifadeler nedeniyle muhalefete sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır.

Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama talebi! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
D&R
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
İdefix
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı