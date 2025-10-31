İstanbul Valiliği duyurdu! Maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Trafik polisi (AA)



SAAT 06.00'DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda saat 06.00 itibarıyla kapatılacak yollar ise şöyle:

"Rauf Orbay Caddesi Florya ile Yenikapı istikametleri, bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri, bu caddeye çıkan tüm yollar, Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divan Yolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacak) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacak) ve buraya çıkan tüm yollar, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollar ve Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar."