İstanbul Valiliği duyurdu! Maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu nedeniyle pazar günü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
SAAT 3'TE KAPATILACAK YOLLAR
Valilikten yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 03.00'ten maratonun bitimine kadar güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 güney katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprüsü üzeri D-100 kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi ve Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevre Yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.
Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecek. Akım, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yolu'na, Çamlıca Gişeler'den gelen akım ise Ünalan Ataşehir-Çamlıca istikametine verilecek.
Yıldız Posta ve Esentepe istikametine, Beşiktaş istikametine mecburi yön verilirken Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön uygulaması yapılacak.