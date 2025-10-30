PODCAST CANLI YAYIN

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak

Türkiye terörle mücadelede tarihi bir eşiğe geliyor. PKK'nın Türkiye’den çekilme kararının ardından Ankara'da gözler, TBMM’deki “Terörsüz Türkiye” toplantısına çevrildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı buluşmasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapacak. Fidan, PKK’nın Suriye kanadı SDG’nin merkezi hükümete entegrasyon sürecindeki son durumu paylaşacak. Tunç ise örgütün silah bırakmasının ardından uygulanacak hukuki adımları anlatacak. Bu kapsamda Ankara'da önemli bir toplantı daha gerçekleşecek...

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriyor.

Daha önce Süleymaniye'de silah yakan PKK'nın geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'den çekilme kararını duyurmasının ardından başkent Ankara'da bugün iki kritik toplantı gerçekleşiyor.

TBMM'de GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 16'ncı kez toplanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16. kez toplanıyor

İKİ BAKAN SUNUM YAPACAK
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katılarak sürece ilişkin kapsamlı sunumlar yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Bakan Fidan'ın, özellikle PKK'nın Suriye kanadı SDG'nin merkezi hükümete entegrasyon sürecinde gelinen son aşamaya dair bilgi vermesi bekleniyor.

"TERÖRÜN PRANGASINDAN KURTULAN TÜRKİYE KALKINMAYA ODAKLANACAK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyona yapacağı sunumda, PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından atılacak hukuki adımlar hakkında bilgi verecek.
Tunç, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz" diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, aziz milletimizin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız.

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz.

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar; bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır.

Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır.

Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir.

Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir.

Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır.

Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

GEREKEN ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR
Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."

ERDOĞAN, DEM HEYETİ'Nİ BEŞTEPE'DE KABUL EDECEK
Günün bir diğer önemli gündemi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabulü olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmede, PKK'nın çekilme kararı ve silah bırakma sürecinin ardından izlenecek yol haritası ele alınacak.

Bu, DEM Heyeti'nin süreç kapsamında Başkan Erdoğan ile yapacağı üçüncü görüşme olacak. Heyet daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz tarihlerinde Beştepe'de kabul edilmişti.

Başkan Erdoğan DEM Heyetini Külliyede kabul edecek! PKKnın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralıya gidecek mi?

