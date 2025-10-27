Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul edecek!

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Görüşmenin en önemli başlıklarından birinin, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını tedarik süreci olması bekleniyor.
EUROFİGHTER TYPHOON MASADA
Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için Birleşik Krallık ile yoğun temas yürütüyor.
Almanya'nın uzun süredir devam eden ihracat vetosunu kaldırmasının ardından sürecin hız kazandığı belirtiliyor.
İkili görüşmede Gazze'deki insani krizin de gündeme gelmesi öngörülüyor.