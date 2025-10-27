Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul edecek!

Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (AA)

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ, 29 EKİM'DE TÜRKİYE'DE

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 30 Ekim'de Başkan Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti.