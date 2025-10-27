PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul edecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i bugün Külliye'de kabul edececek. İkili temasta stratejik Türkiye-İngiltere ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmenin en önemli başlıklarından birinin, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını tedarik süreci olması bekleniyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

HANGİ KONULAR MASADA?

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Görüşmenin en önemli başlıklarından birinin, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını tedarik süreci olması bekleniyor.

Eurofighter Typhoon (Takvim.com.tr)Eurofighter Typhoon (Takvim.com.tr)


EUROFİGHTER TYPHOON MASADA

Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için Birleşik Krallık ile yoğun temas yürütüyor.

Eurofighter Typhoon (Takvim.com.tr)Eurofighter Typhoon (Takvim.com.tr)

Almanya'nın uzun süredir devam eden ihracat vetosunu kaldırmasının ardından sürecin hız kazandığı belirtiliyor.

İkili görüşmede Gazze'deki insani krizin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (AA)Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (AA)

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ, 29 EKİM'DE TÜRKİYE'DE

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 30 Ekim'de Başkan Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti.

Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmerdan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandıTürkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmerdan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı

