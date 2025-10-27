Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...

Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (DHA) YAPI KULLANIM BELGESİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Yapı kayıt belgesi diyor galiba vatandaşımız. Yani sonuçta bir gayrimenkul var. Ona yapı kayıt belgesi almış. Dolayısıyla herhangi bir gayrimenkulü olan başvuramadığı için yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımız da bu projeden hak sahibi olamazlar.

HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?

Evet, yani orada vatandaşımızın, işte ailesinden kalmış olabilir, kendisi almış olabilir, hisseli arsası olabilir, hisseli bir gayrimenkulü olabilir. Vatandaşımızın hissesine düşen tutarın bir milyon lirayı geçmemesi gerekiyor, belediye rayiçlerine göre.