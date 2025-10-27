PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yüzyılın Konut Projesi kapsamında vatandaşların en çok merak ettiği 5 sorunun yanıtını verdi. Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi? Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi? İşte başvuru şartlarından tapu detaylarına kadar tüm merak merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı programda, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği 5 sorunun yanıtını verdi.

Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları!

Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (DHA)Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (DHA)

YAPI KULLANIM BELGESİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?
Yapı kayıt belgesi diyor galiba vatandaşımız. Yani sonuçta bir gayrimenkul var. Ona yapı kayıt belgesi almış. Dolayısıyla herhangi bir gayrimenkulü olan başvuramadığı için yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımız da bu projeden hak sahibi olamazlar.

Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (DHA)Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (DHA)

HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?
Evet, yani orada vatandaşımızın, işte ailesinden kalmış olabilir, kendisi almış olabilir, hisseli arsası olabilir, hisseli bir gayrimenkulü olabilir. Vatandaşımızın hissesine düşen tutarın bir milyon lirayı geçmemesi gerekiyor, belediye rayiçlerine göre.

Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (AA)Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (AA)

GELİRİ OLMAYANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?
Başvurabilir, ya annesinden alacaktır, akrabasından alacaktır, ailesi yardım edecektir. Dolayısıyla biz orada bir azami tutar belirledik. Asgari bir şartımız yok.

Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (DHA)Bakan Kurum tek tek açıkladı: 5 soruda Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları... (DHA)

YURT DIŞINDA YAŞAYAN T.C. VATANDAŞLARI BAŞVURABİLİR Mİ?
Başvuramaz, bu proje burada yaşayan vatandaşımızın, ev sahibi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yapıldı. Dolayısıyla burada ikamet şartımız var.

(AA)(AA)

KURADA KAZANAMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETLERİNİ ALABİLECEK Mİ?
Tabii ki alacak, yani biz kuralarımızı çektikçe, örneğin Ankara'da çektik. Ankara'da çıkanlar sürece devam edecek, çıkmayanların ertesi gün ee hesaplarına paraları iade edilecek.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İL İL HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ildeki konut dağılım rakamlarını açıkladı.

81 İLDEKİ KONUT DAĞILIM RAKAMLARI

İl Konut Sayısı
Adana 12.292
Adıyaman 6.620
Afyonkarahisar 4.370
Ağrı 2.840
Aksaray 2.476
Amasya 2.601
Ankara 30.823
Antalya 13.213
Ardahan 619
Artvin 1.020
Aydın 7.123
Balıkesir 7.548
Bartın 1.240
Batman 3.810
Bayburt 723
Bilecik 1.419
Bingöl 2.072
Bitlis 2.363
Bolu 1.950
Burdur 2.208
Bursa 17.225
Çanakkale 3.376
Çankırı 1.753
Çorum 2.867
Denizli 6.190
Diyarbakır 12.165
Düzce 2.470
Edirne 2.530
Elazığ 3.685
Erzincan 1.760
Erzurum 4.905
Eskişehir 6.025
Gaziantep 13.890
Giresun 1.576
Gümüşhane 926
Hakkari 1.557
Hatay 12.639
Iğdır 1.200
Isparta 2.889
İstanbul 100.000
İzmir 21.020
Kahramanmaraş 8.195
Karabük 1.600
Karaman 1.550
Kars 1.730
Kastamonu 2.380
Kayseri 7.562
Kilis 1.170
Kırıkkale 1.689
Kırklareli 2.255
Kırşehir 1.633
Kocaeli 10.340
Konya 15.000
Kütahya 3.592
Malatya 9.609
Manisa 7.229
Mardin 5.357
Mersin 8.190
Muğla 6.197
Muş 2.142
Nevşehir 2.068
Niğde 2.604
Ordu 3.334
Osmaniye 2.990
Rize 2.042
Sakarya 6.633
Samsun 6.397
Siirt 1.527
Sinop 947
Sivas 3.904
Şanlıurfa 13.190
Şırnak 1.492
Tekirdağ 6.865
Tokat 3.392
Trabzon 3.734
Tunceli 775
Uşak 2.464
Van 6.803
Yalova 1.805
Yozgat 2.858
Zonguldak 1.872

Adan Zye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevapAdan Zye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
İdefix
4x4'lük Kanarya! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
DNR
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
İmzalar atıldı: Türkiye’ye 44 Eurofighter geliyor! Bakan Güler tarih verdi!
İsrail Türk askerinden korktu! Saar’dan itiraf gibi açıklama
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Başsavcılık düğmeye bastı: Geriye dönük 5 yıllık inceleme başlatıldı
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi