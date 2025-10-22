Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş rüşvet çarkını açıkladı!

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, rüşvet çarkını bir bir anlattı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş. (takvim.com.tr)

ÖZ-AK Gayrimenkul'den alınan 12 milyon TL, Akpolat'a verilmiştir.

KAÇAK olan Mandarin Hotel'e işletme ruhsatı için 750 bin dolar, Akpolat'a verilmiştir.

ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımı için 300 bin dolar Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

BAYER - Kocadağ Yatırım'dan alınan 4 milyon dolar, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

MESA Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde Rıza Akpolat'a ücretsiz bir adet ev verilmiştir. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi Aşevi'ne bağış adı altında alınan 20 milyon TL Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.

MANA İnşaat'tan 30 milyon TL para alınmıştır.

POLAT Akatlar Projesi için bağış adı altında toplam 35 milyon TL nakit olarak alınmış,

SERDAR Bilgili'den 500 binlik bir meblağ Akpolat'a teslim edilmiştir.