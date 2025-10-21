Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret

Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said (AA) SON DURAK UMMAN Körfez turunun son durağı Umman olacak. Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Ziyaretin detaylarını sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.



Duran yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.