Ekrem İmamoğlu, duruşma öncesi salonu bahane etti... Avukatları aracılığıyla "değişiklik" talebinde bulundu. Daha sonra da diploma sahtekarlığını savunamayacağını anlayıp kaçmayı tercih etti. Hakim karşısına çıkmadı.

CHP'lilerin ilk duruşmada mahkemeyi sulandırıp hukuksuz bir şekilde dava salonundan görüntü paylaştığı bilinirken ikinci duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. CHP'liler İmamoğlu'nun ʺdiplomada sahtecilikʺ duruşması öncesi barikatlara saldırdı Duruşmayı izlemek isteyen bazı CHP'liler kurulan barikatı zorladı. Barikatlar yıkıldı. İBB'deki yolsuzluğun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmedi

SAVUNMA YERİNE UCUZ ŞOV YAPTI... MAHKEMEYİ SULANDIRDI



Yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada Ekrem İmamoğlu, mahkemeye bilgi ve belge sunmak yerine kitlesine oynamış, kravatını çıkarıp kollarını sıvayarak etkisi sönük şova imza atmıştı.



Mahkeme salonundan kanuna aykırı bir şekilde ses ve görüntü kaydı alınmış, bu kayıtlar sistematik bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştı. Hakkındaki sahtecilik suçlamasına karşın savunacak bir şeyi olmayan İmamoğlu'nun mahkemeyi sulandırmak için şov yapması büyük tepki çekmişti.



