İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı diploma davasından yargıdan kaçtı!
CHP'lilerin ilk duruşmada mahkemeyi sulandırıp hukuksuz bir şekilde dava salonundan görüntü paylaştığı bilinirken ikinci duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı.
Duruşmayı izlemek isteyen bazı CHP'liler kurulan barikatı zorladı. Barikatlar yıkıldı.
YOLSUZLUĞUN AVUKATI PEHLİVAN'A İZİN YOK
Savcılığın itirazı sonrası İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmedi.
İMAMOĞLU'NUN TEK AMACI MAHKEME SÜRECİNİ SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRME!
Ekrem İmamoğlu, duruşma öncesi salonu bahane etti... Avukatları aracılığıyla "değişiklik" talebinde bulundu.
Daha sonra da diploma sahtekarlığını savunamayacağını anlayıp kaçmayı tercih etti. Hakim karşısına çıkmadı.
İlk duruşmada kravat şovu yapan İmamoğlu'nun mahkeme sürecini siyasi şova dönüştürüp dava sürecini sürüncemeye sokma çabası dikkat çekti.
SAVUNMA YERİNE UCUZ ŞOV YAPTI... MAHKEMEYİ SULANDIRDI
Yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada Ekrem İmamoğlu, mahkemeye bilgi ve belge sunmak yerine kitlesine oynamış, kravatını çıkarıp kollarını sıvayarak etkisi sönük şova imza atmıştı.
Mahkeme salonundan kanuna aykırı bir şekilde ses ve görüntü kaydı alınmış, bu kayıtlar sistematik bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştı. Hakkındaki sahtecilik suçlamasına karşın savunacak bir şeyi olmayan İmamoğlu'nun mahkemeyi sulandırmak için şov yapması büyük tepki çekmişti.