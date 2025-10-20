PODCAST CANLI YAYIN

Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak... Silivri'de hakim karşısına çıkmadı

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilen diploma davasının ikinci duruşmasında ucuz bir şova kalkıştı. İlk duruşmada mahkemeye bilgi ve belge sunmak yerine kitlesine oynayan İmamoğlu, ikinci duruşmada önce salonu bahane etti sonra diploma sahtekarlığını savunamayacağını anlayıp kaçmayı tercih etti. Hakim karşısına çıkmadı. CHP'liler ise Silivri'de jandarma ve polis barikatına saldırdı.

İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı diploma davasından yargıdan kaçtı!




CHP'lilerin ilk duruşmada mahkemeyi sulandırıp hukuksuz bir şekilde dava salonundan görüntü paylaştığı bilinirken ikinci duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı.

CHP'liler İmamoğlu'nun ʺdiplomada sahtecilikʺ duruşması öncesi barikatlara saldırdıCHP'liler İmamoğlu'nun ʺdiplomada sahtecilikʺ duruşması öncesi barikatlara saldırdı

Duruşmayı izlemek isteyen bazı CHP'liler kurulan barikatı zorladı. Barikatlar yıkıldı.

İBB'deki yolsuzluğun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmediİBB'deki yolsuzluğun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmedi

YOLSUZLUĞUN AVUKATI PEHLİVAN'A İZİN YOK

Savcılığın itirazı sonrası İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmedi.

CHP'liler Silivri'de jandarmaya saldırdıCHP'liler Silivri'de jandarmaya saldırdı


İMAMOĞLU'NUN TEK AMACI MAHKEME SÜRECİNİ SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRME!

Ekrem İmamoğlu, duruşma öncesi salonu bahane etti... Avukatları aracılığıyla "değişiklik" talebinde bulundu.

Daha sonra da diploma sahtekarlığını savunamayacağını anlayıp kaçmayı tercih etti. Hakim karşısına çıkmadı.

İlk duruşmada kravat şovu yapan İmamoğlu'nun mahkeme sürecini siyasi şova dönüştürüp dava sürecini sürüncemeye sokma çabası dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...

SAVUNMA YERİNE UCUZ ŞOV YAPTI... MAHKEMEYİ SULANDIRDI

Yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada Ekrem İmamoğlu, mahkemeye bilgi ve belge sunmak yerine kitlesine oynamış, kravatını çıkarıp kollarını sıvayarak etkisi sönük şova imza atmıştı.

Mahkeme salonundan kanuna aykırı bir şekilde ses ve görüntü kaydı alınmış, bu kayıtlar sistematik bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştı. Hakkındaki sahtecilik suçlamasına karşın savunacak bir şeyi olmayan İmamoğlu'nun mahkemeyi sulandırmak için şov yapması büyük tepki çekmişti.

