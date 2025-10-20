Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | Hakim talimat verdi: Sanığı getirin

İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı diploma davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı.

'Sahte diploma' davasında ikinci duruşma



CHP'lilerin ilk duruşmada mahkemeyi sulandırıp hukuksuz bir şekilde dava salonundan görüntü paylaştığı bilinirken ikinci duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı.



CHP'liler İmamoğlu'nun ʺdiplomada sahtecilikʺ duruşması öncesi barikatlara saldırdı



Duruşmayı izlemek isteyen bazı CHP'liler kurulan barikatı zorladı. Barikatlar yıkıldı.





İBB'deki yolsuzluğun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmedi

YOLSUZLUĞUN AVUKATI PEHLİVAN'A İZİN YOK

Savcılığın itirazı sonrası İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmedi.



CHP'liler Silivri'de jandarmaya saldırdı



İMAMOĞLU'NUN TEK AMACI MAHKEME SÜRECİNİ SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRME!

Ekrem İmamoğlu, duruşma öncesi salonu bahane etti... Avukatları aracılığıyla "değişiklik" talebinde bulundu. Daha büyük bir salon talep eden avukatlara hakim, "Birinci salonda teknik bir sorun var" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, partililer ve bazı avukatlar salonu terk etti.





"BU TEPKİLERİN SANIĞA NE FAYDASI VAR"

Avukatların da salonu terk etmesine tepki gösteren hakim, "Her şeyi şart koşarak mı yapacaksınız? 1 numaralı salon müsait değil. Sizin burada gösterdiğiniz tepkinin sanığın savunmasına ne katkısı var. Sanığı ben içeri alacağım avukata tabii bir suç değil zaten" dedi.

"SANIĞI SALONA GETİRİN"

Bir süre hakimle konuşan avukatlar topluca duruşma salonunu terk etti. Hakim ise jandarmaya talimat vererek, "Sanığı salona getirin" dedi. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen İmamoğlu salona gelmeyince Hakim, "Sanığın duruşmaya gelmeme gibi bir durumu yok" dedi.

İMAMOĞLU SALONA GELDİ

Geçen kısa zamanın ardından Ekrem İmamoğlu jandarma eşliğinde duruşma salonuna alındı. Bütün avukatların çıktığı durusma salonunda İmamoğlu'nun tek bir avukatı temsil etti.