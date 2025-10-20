Can Holding'e ikinci dalgada 26 şüpheli adliyede! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu

Can Holding hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor.
17 Ekim'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi'nin eski Rektörü, eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alınan isimler arasında yerini aldı.
26 şüphelinin Jandarma İl Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
KENAN TEKDAĞ YİNE DİLİNİ YUTTU!
Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermediği, savcılıkta vereceği öğrenildi.
Bilindiği üzere Tekdağ ilk gözaltı sürecinde de kolluk birimine ifade vermeyip savcılıkta konuşmuştu.