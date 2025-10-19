AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir.

"Devletimizin nitelikleri"ne ve "milletimizin değerleri"ne dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler "siyasi tartışma" ya da siyasi fikir beyanı değildir. Bunlar siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleridir.

Öte yandan, devletimizin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek için kullananlar da, milletimizin değerlerini kardeşlik mayamızın zıddı olan bir fanatizm için istismar edenler de aynı şekilde zehirlidir.

Birbirine zıt gözüken tüm bu zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız.

Tarihi olayları güçlü bir gelecek için değerlendirmek yerine, bir rövanş ve savaş alanı gibi görmek sağlıklı bir zihniyet ortamı doğurmaz. Tam tersine tarihi "travmatik bir siyaset"in mühimmatı haline getirir. Bu son derece yanlıştır. "Tarih" fanatik ideolojilerin savaş arenası değildir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve "yalan siyaseti"ni lanetliyoruz.