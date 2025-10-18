Afyon Belediye Başkanı Köksal’tan CHP yönetimine zehir zemberek sözler

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, Dinar ve Evciler Belediye Başkanlarıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Köksal, bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir zemberek sözlerle CHP parti yönetimini hedef aldı.

"Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından günlerce anti propagandaya maruz kaldım" dedi. Köksal kendisine iftira atanlar hakkında Genel Merkez yöneticilerinin de hiçbir işlem yapmadığını vurguladı.