19-29 Ekim İstanbul’da trafiğe kapalı yollar 2025 | Hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İşte alternatif güzergahlar

Kutlamalar kapsamında şehir genelinde bazı ana arterler ve bağlantı yolları belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da duyuruldu. İşte 19 ve 29 Ekim'de İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların listesi ve önerilen alternatif rotalar…

(Kaynak: AA) 05.45'TEN İTİBAREN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak prova ve törenler nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik düzenlemelerini duyurdu. Açıklamaya göre, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek tören provası ve 29 Ekim Çarşamba günü yapılacak resmi geçit töreni nedeniyle bazı yollar saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.