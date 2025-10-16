Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Cihan Ekşioğlu gözaltında! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var

PARAMOUNT HOTEL İDDİALARI! EKŞİOĞLU VE KAYIKÇI BİRLİKTE İŞLETİYOR Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

Hakkında soruşturma başlatılan isimlerin geçmişi merak konusu olurken Takvim.com.tr şüphelilerin dosyasını açtı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, "kirli ilişkiler ağı" olduğu bilinen ve firari

Adı çok sayıda davada geçen Sezgin Baran Korkmaz adı 2021'de kara para operasyonuyla gündeme geldi. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding ve 6 şirkete operasyon başlatılan Korkmaz ayrı tarihlerde Avusturya'da yakalandı daha sonra ABD'ye iade edildi.



16 Temmuz 2022'de ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

TÜRKİYE VE ABD KIRMIZI BÜLTEN ARIYORDU



Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin, Mart 2022'de de ABD'nin iade talebini yerinde bulmuştu.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran'da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.