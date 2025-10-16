PODCAST CANLI YAYIN

Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Cihan Ekşioğlu gözaltında! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var

Son dakika haberi! İstanbul'da Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Soruşturmada 5 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen isimler zorla el konulduğu iddialarıyla tartışılan Bodrum’daki ultra lüks Paramount Hotel iddialarıyla gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK ŞUBEDEN BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI LİSTESİNDE SBK VE CİHAN EKŞİOĞLU DA VAR

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Sezgin Baran Korkmaz (Takvim.com.tr)Sezgin Baran Korkmaz (Takvim.com.tr)

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Paramount Hotel (Sosyal medya)Paramount Hotel (Sosyal medya)

MÜŞTEKİ UFUK TURİZM

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Cihan Ekşioğlu (Takvim.com.tr)Cihan Ekşioğlu (Takvim.com.tr)

PARAMOUNT HOTEL İDDİALARI! EKŞİOĞLU VE KAYIKÇI BİRLİKTE İŞLETİYOR

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

İSİM İSİM LİSTE! TAKVİM.COM.TR DOSYAYI AÇTI

Hakkında soruşturma başlatılan isimlerin geçmişi merak konusu olurken Takvim.com.tr şüphelilerin dosyasını açtı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, "kirli ilişkiler ağı" olduğu bilinen ve firari

Adı çok sayıda davada geçen Sezgin Baran Korkmaz adı 2021'de kara para operasyonuyla gündeme geldi. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding ve 6 şirkete operasyon başlatılan Korkmaz ayrı tarihlerde Avusturya'da yakalandı daha sonra ABD'ye iade edildi.

16 Temmuz 2022'de ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

TÜRKİYE VE ABD KIRMIZI BÜLTEN ARIYORDU

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin, Mart 2022'de de ABD'nin iade talebini yerinde bulmuştu.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran'da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

Şaban Kayıkçı (Takvim.com.tr)Şaban Kayıkçı (Takvim.com.tr)

ŞABAN KAYIKÇI

Diyarbakırlı iş insanı Şaban Kayıkçı, özellikle turizm, petrokimya, deniz taşımacılığı ve gayrimenkul alanlarında adı sıkça geçmeye başlayan bir girişimci olarak biliniyor. Bazı kaynaklara göre geçmişi, kamu kurumlarında memurluk görevine kadar uzanıyor; günümüzde ise oldukça büyük iş hacmine sahip olduğu iddia ediliyor. Kayıkçı'nın adı usulsüz satış iddialarını gündeme geliyor. Özellikle Nuruosmaniye'deki 50 milyon dolar değere sahip olduğu değerlendirilen bir binanın, ipotek ve icra süreçleriyle Kayıkçı'ya devredildiği iddia ediliyor.

Kayıkçı'nın Sezgin Baran Korkmaz'la olan bağlantıların sıkça dile getirildiği görülüyor. Korkmaz'ın daha önce sahip olduğu otellerin işletmesinin Kayıkçı'ya devri, bu bağlantıların en çok konuşulan yönü.

Alpan Keskin (Takvim.com.tr)Alpan Keskin (Takvim.com.tr)

ALPAN KESKİN

Soruşturmada adı geçen Alpan Keskin, turizm ve otelcilik sektöründe uluslararası zincirlerde üst düzey görevlerde bulunan bir yönetici. Marmara Üniversitesi Otel Yönetimi mezunu olan Keskin, kariyerine Swissotel The Bosphorus İstanbul'da başladı, ardından Mandarin Oriental, The Peninsula ve Park Hyatt gibi otellerde yöneticilik yaptığı biliniyor.

Sezgin Baran Korkmazın davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararıSezgin Baran Korkmazın davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararı
Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararı

